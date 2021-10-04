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Son dakika haberi | Hatay'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

AA / Hüseyin Yıldız - Haberler | Güncel
Son dakika haberi | Hatay'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

Gelen son dakika haberine göre Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde evinde ve bahçesinde uyuşturucu ele geçirilen zanlı tutuklandı.

HATAY (AA) - Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde evinde ve bahçesinde uyuşturucu ele geçirilen zanlı tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında, Cumhuriyet Mahallesi'nde H.Ö'nün evine baskın düzenledi.

Şüphelinin evinde ve bahçesinde narkotik köpekle arama yapan ekipler 3 kilo 920 gram esrar ve 81 gram kenevir tohumu ele geçirdi.

Gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.Ö. nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

AA / Hüseyin Yıldız - Son Dakika Haberleri
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