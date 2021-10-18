Son dakika haberi: HATAY'DA TARİHİ ESER KAÇAKÇILIĞI OPERASYONU

HATAY'ın Kırıkhan ilçesinde tarihi eser kaçakçılığı suçları kapsamında, ikamet ve eklentilerinde yapılan aramada Genç Roma, Bizans ve Osmanlı Dönemlerine ait olduğu değerlendirilen tarihi eser ele geçirildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekiplerinin, tarihi eser kaçakçılığı suçları kapsamında yaptığı çalışmada Kırıkhan ilçesinde bulunan ikamet ve eklentilerinde yapılan aramada Genç Roma, Bizans ve Osmanlı Dönemlerine ait olduğu değerlendirilen, 7 adet sütun parçası, 4 adet sütun kaidesi, 5 adet sıkıştırma taşı, 1 adet kanallı blok taşı, 2 adet mezar taşı, 5 adet ezme taşı ve 4 adet dinlendirme haznesi ele geçirildi. Eserler, Müze Müdürlüğüne teslim edildi. Olayla ilgili A.V.'ye adli işlem yapıldığı bildirildi.