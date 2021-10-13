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Son dakika haberi! Hatay'da kaçakçılık operasyonu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberi! Hatay'da kaçakçılık operasyonu

Son dakika 3. sayfa haberi: Hatay'ın merkez ilçesi Antakya'da bin 24 paket kaçak tütün, 7 bin 60 adet tütün mamulü ve bandrol, 52 bin adet boş makaron ele geçirildi.

HATAY (İHA) - Hatay'ın merkez ilçesi Antakya'da bin 24 paket kaçak tütün, 7 bin 60 adet tütün mamulü ve bandrol, 52 bin adet boş makaron ele geçirildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri Antakya'da bulunan 3 işyeri ve 1 depoda kaçak tütün ve mamulleri olduğu bilgisini aldı. İşyeri ve depoda yapılan aramada bin 24 paket tütün, 7 bin 60 adet tütün mamulü ve bandrol, 52 bin adet boş makaron ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli T.S. hakkında adli işlem yapıldı. - HATAY

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