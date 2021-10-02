Son dakika haberi: Hatay'da çıkan örtü yangını kontrol altına alındı

HATAY (AA) - Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde çıkan örtü yangını kontrol altına alındı.

Habib-i Neccar Dağı kırsalında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye 1 helikopter ve 3 arazöz ile çok sayıda orman işçisi sevk edildi.

Havadan ve karadan müdahaleyle kısa sürede kontrol altına alınan yangında, yaklaşık 1 hektar alan zarar gördü.