Son dakika haberi: Hatay'da çıkan örtü yangını kontrol altına alındı
AA / Lale Köklü Karagöz - Haberler | Güncel
Son dakika gelişmesine göre Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde çıkan örtü yangını kontrol altına alındı.
HATAY (AA) - Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde çıkan örtü yangını kontrol altına alındı.
Habib-i Neccar Dağı kırsalında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye 1 helikopter ve 3 arazöz ile çok sayıda orman işçisi sevk edildi.
Havadan ve karadan müdahaleyle kısa sürede kontrol altına alınan yangında, yaklaşık 1 hektar alan zarar gördü.
AA / Lale Köklü Karagöz - Son Dakika Haberleri