Son dakika haberi! Hastanede mahsur kalan kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı
Son dakika haberleri: Ağrı'da, 3 gündür hastanede mahsur kalan kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
AĞRI (İHA) - Ağrı'da, 3 gündür hastanede mahsur kalan kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Edinilen bilgilere göre, Ağrı Eğitim ve Araştırma hastanesinin ikinci katında 3 gündür mahsur kalan kediyi bulunduğu yerden çıkaramayan hastane çalışanları durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine hastaneye gelen ekipler kediyi uzun uğraşlar sonucunda bulunduğu yerden kurtararak doğaya saldı. - AĞRI