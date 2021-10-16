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Son dakika haberi! Hastanede mahsur kalan kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberi! Hastanede mahsur kalan kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı

Son dakika haberleri: Ağrı'da, 3 gündür hastanede mahsur kalan kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

AĞRI (İHA) - Ağrı'da, 3 gündür hastanede mahsur kalan kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgilere göre, Ağrı Eğitim ve Araştırma hastanesinin ikinci katında 3 gündür mahsur kalan kediyi bulunduğu yerden çıkaramayan hastane çalışanları durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine hastaneye gelen ekipler kediyi uzun uğraşlar sonucunda bulunduğu yerden kurtararak doğaya saldı. - AĞRI

Son dakika haberi! Hastanede mahsur kalan kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı

Son dakika haberi! Hastanede mahsur kalan kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı

Son dakika haberi! Hastanede mahsur kalan kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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