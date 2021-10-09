Son dakika haberi | Hakkında yolsuzluk soruşturması başlatılan Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz görevinden istifa etti. - Haberler
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Son dakika haberi | Hakkında yolsuzluk soruşturması başlatılan Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz görevinden istifa etti.

AA / Aşkın Kıyağan - Haberler | Güncel
Son dakika haberi | Hakkında yolsuzluk soruşturması başlatılan Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz görevinden istifa etti.

Gelen son dakika haberine göre Hakkında yolsuzluk soruşturması başlatılan Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz görevinden istifa etti.

Hakkında yolsuzluk soruşturması başlatılan Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz görevinden istifa etti.

AA / Aşkın Kıyağan - Son Dakika Haberleri
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Haber: Son dakika haberi | Hakkında yolsuzluk soruşturması başlatılan Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz görevinden istifa etti. - Haberler
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