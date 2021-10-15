İlimiz Merkez Kırsal Alanında 1 Bölücü Terör Örgütü Mensubu Etkisiz Hale Getirildi. - Haberler
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İlimiz Merkez Kırsal Alanında 1 Bölücü Terör Örgütü Mensubu Etkisiz Hale Getirildi.

Habermetre - Haberler | Toplum
İlimiz Merkez Kırsal Alanında 1 Bölücü Terör Örgütü Mensubu Etkisiz Hale Getirildi.

İl Jandarma Komutanlığı görevlilerimizce PKK/KCK bölücü terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında;13. 10.

HAKKARİ (Habermetre) - İl Jandarma Komutanlığı görevlilerimizce PKK/KCK bölücü terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında;

13. 10. 2021 günü İlimiz Merkez kırsal alanında Jandarma Özel Harekat ve Jandarma Komando Birlikleri tarafından J-SİHA ve Hava Kuvvetleri desteğince icra edilen operasyonda 1 bölücü terör örgütü mensubu silahıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

Hakkari Valiliği

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Haber: İlimiz Merkez Kırsal Alanında 1 Bölücü Terör Örgütü Mensubu Etkisiz Hale Getirildi. - Haberler
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