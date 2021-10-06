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Son dakika haberi... Hakkari'de maden ocağında göçük: 2 ölü, 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Son dakika haberi... Hakkari'de maden ocağında göçük: 2 ölü, 1 yaralı

Son dakika haberlerine göre Hakkari-Çukurca karayolunda bulunan bir maden ocağında meydana gelen göçükte 2 işçi hayatını kaybetti, 1 işçi ağır yaralandı.

HAKKARİ (İHA) - Hakkari-Çukurca karayolunda bulunan bir maden ocağında meydana gelen göçükte 2 İşçi hayatını kaybetti, 1 işçi ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay, kent merkezine 25 kilometre mesafede bulunan Üzümcü köyünde faaliyet gösteren bir maden ocağında göçük meydana geldi. Özel bir firmaya ait maden ocağında akşam saatlerinde meydana gelen göçüğün ardından bölgeye çok sayıda arama kurtarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bulundukları yerden çıkarlan yaralılar ambulansla Hakkari Devlet Hastanesine sevk edildi. Meydana gelen göçükte isimleri öğrenilemeyen Adana nüfusuna kayıtlı 3 işçiden 2 kişi hayatını kaybetti, 1 işçi ise ağır yaralı olarak kurtarıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(Mimar Kaya/İHA)

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