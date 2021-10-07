Son dakika haberi: Hakkari'de devrilen tırda sıkışan sürücü öldü

YÜKSEKOVA, HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde devrilen tırda sıkışan sürücü hayatını kaybetti.

Şemdinli- Yüksekova kara yolunda 06 GB 9296 plakalı tır, Durak köyü yakınında devrildi.

Araçta sıkışan sürücü olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık, Yüksekova ve Şemdinli belediyelerinin itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.

Hayatını kaybettiği belirlenen sürücünün cenazesi, ambulansla Şemdinli Devlet Hastanesi morguna götürüldü.