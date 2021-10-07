Son dakika haberi: Hakkari'de devrilen tırda sıkışan sürücü öldü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi: Hakkari'de devrilen tırda sıkışan sürücü öldü

AA / Sıraç Karadeniz - Haberler | Güncel
Son dakika haberi: Hakkari'de devrilen tırda sıkışan sürücü öldü

Edinilen son dakika gelişmesine göre Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde devrilen tırda sıkışan sürücü hayatını kaybetti.

YÜKSEKOVA, HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde devrilen tırda sıkışan sürücü hayatını kaybetti.

Şemdinli- Yüksekova kara yolunda 06 GB 9296 plakalı tır, Durak köyü yakınında devrildi.

Araçta sıkışan sürücü olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık, Yüksekova ve Şemdinli belediyelerinin itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.

Hayatını kaybettiği belirlenen sürücünün cenazesi, ambulansla Şemdinli Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

AA / Sıraç Karadeniz - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Mustafa Destici Oğuzhan Asiltürk Necmettin Erbakan
Magazin Seda Sayan Kubilay Aka Bülent Ersoy Mehmet Ali Erbil
Spor Muslera Kim Min-jae Stefan Kuntz Ali Palabıyık Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri İlham Aliyev Aykut Kocaman
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Son dakika haberi: Hakkari'de devrilen tırda sıkışan sürücü öldü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 07.10.2021 16:53:32. #1.17#