Son dakika haberi | Hafif ticari aracın çarptığı bisikletli çocuk öldü - Haberler
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Son dakika haberi | Hafif ticari aracın çarptığı bisikletli çocuk öldü

AA / Ömer Kundakçı - Haberler | Güncel
Son dakika haberi | Hafif ticari aracın çarptığı bisikletli çocuk öldü

Son dakika haberler: Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı bisiklet kullanan 6 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı bisiklet kullanan 6 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Köyceğiz-Menteşe kara yolu Döğüşbelen Mahallesi kavşağında Ümit G. (35) yönetimindeki 35 ABP 272 plakalı hafif ticari araç, bisikletle yolun karşısına geçmeye çalışan ilkokul birinci sınıf öğrencisi Arif Coşkun'a çarptı.

İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi.

Sürücü Ümit G ise gözaltına alındı.

AA / Ömer Kundakçı - Son Dakika Haberleri
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