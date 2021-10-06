Son dakika haberi... Gölpazarı İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Emir göreve başladı

BİLECİK (İHA) - Bilecik'in Gölpazarı ilçesine atanan İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Cihad Emir göreve başladı.

1994 Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde doğan Teğmen Cihad Emir, ilk görev yeri olan Gölpazarı'nda görev yapmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Bilecik'i diriliş, kuruluş ve kurtuluşun beşiği olarak adlandıran Emir, İlçe jandarma komutanlığında görevli personel ile beraber güzel hizmetler yapacağız. Vatandaşlarımızın canını, malını, namusunu güvende hissedeceği ortam sağlayarak 24 saat esasına göre gecemizi gündüzümüze katarak çalışmalarımızı gerçekleştireceğiz" dedi. - BİLECİK

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