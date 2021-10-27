Son dakika haberi: Giresun'da uyuşturucu operasyonu: 1 kişi tutuklandı

GİRESUN (İHA) - Giresun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu madde ticareti yapan "torbacı" tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.

Giresun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan çalışmada, A.A. ve O.T. isimli şüpheli şahıslardan; 350 adet ecstasy hap, 1 adet ruhsatsız 9X19 mm tabanca ve şarjörü, 96 adet 9X19 mm tabanca fişeği ele geçirildi.

"Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak" suçundan gözaltına alınan O.T. isimli şahıs sevk edildiği adli mercilerce adli kontrol kararı ile serbest bırakılırken, A.A. isimli şahıs ise sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - GİRESUN

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