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Son dakika haberi | Giresun'da kestiği ağacın altında kalan kişi öldü

AA / Atakan Çıtlak - Haberler | Güncel
Son dakika haberi | Giresun'da kestiği ağacın altında kalan kişi öldü

Son dakika haber... Giresun'un Piraziz ilçesinde, kestiği ağacın altında kalan kişi yaşamını yitirdi.

PİRAZİZ, GİRESUN (AA) - Giresun'un Piraziz ilçesinde, kestiği ağacın altında kalan kişi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Gökçeali köyünde Osman Karahüseyin'in (68) üzerine kesim yaptığı ağaç devrildi.

Olay yerinde hayatını kaybeden Karahüseyin'in cenazesi, savcının incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı.

AA / Atakan Çıtlak - Son Dakika Haberleri
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