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Son dakika haber... Kamyon arkasındaki tehlikeli bisiklet yolculuğu kameraya yansıdı

AA / İbrahim Kahveci - Haberler | Güncel

Son dakika haberi... Giresun'da bir kişinin, bisikletiyle kamyon arkasındaki tehlikeli yolculuğu kameraya yansıdı.

TRABZON (AA) - Giresun'da bir kişinin, bisikletiyle kamyon arkasındaki tehlikeli yolculuğu kameraya yansıdı.

Karadeniz Sahil Yolu'nda Trabzon istikametine seyir halindeki kamyonun arkasından ilerleyen bisikletlinin tehlikeli yolculuğu, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Aynı güzergahta giden bir araçtaki yolcunun kaydettiği görüntüde, bisikletli kişinin, önündeki kamyona çok yakın şekilde ve aynı hızda seyrettiği görülüyor.

Son dakika haber... Kamyon arkasındaki tehlikeli bisiklet yolculuğu kameraya yansıdı

Son dakika haber... Kamyon arkasındaki tehlikeli bisiklet yolculuğu kameraya yansıdı

Son dakika haber... Kamyon arkasındaki tehlikeli bisiklet yolculuğu kameraya yansıdı

Son dakika haber... Kamyon arkasındaki tehlikeli bisiklet yolculuğu kameraya yansıdı
AA / İbrahim Kahveci - Son Dakika Haberleri
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Haber: Son dakika haber... Kamyon arkasındaki tehlikeli bisiklet yolculuğu kameraya yansıdı - Haberler
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