Son dakika haber... Kamyon arkasındaki tehlikeli bisiklet yolculuğu kameraya yansıdı

TRABZON (AA) - Giresun'da bir kişinin, bisikletiyle kamyon arkasındaki tehlikeli yolculuğu kameraya yansıdı.

Karadeniz Sahil Yolu'nda Trabzon istikametine seyir halindeki kamyonun arkasından ilerleyen bisikletlinin tehlikeli yolculuğu, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Aynı güzergahta giden bir araçtaki yolcunun kaydettiği görüntüde, bisikletli kişinin, önündeki kamyona çok yakın şekilde ve aynı hızda seyrettiği görülüyor.