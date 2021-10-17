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Son dakika haberi | Gebze'de cip ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

AA / Esmer Geçal - Haberler | Güncel
Son dakika haberi | Gebze'de cip ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Gelen son dakika haberine göre Kocaeli'nin Gebze ilçesinde cip ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

GEBZE, KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde cip ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Mollafenari Mahallesi Ankara Caddesi'nde S.İ. idaresindeki 34 DK 9153 plakalı cip ile karşı yönden gelen S.İ. yönetimindeki 34 ZC 2155 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada yaralanan sürücüler ile araçtaki bir kişi, ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Caddede bir süre kontrollü sağlanan trafik, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.

Son dakika haberi | Gebze'de cip ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Son dakika haberi | Gebze'de cip ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Son dakika haberi | Gebze'de cip ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Son dakika haberi | Gebze'de cip ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

AA / Esmer Geçal - Son Dakika Haberleri
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