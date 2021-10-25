Son dakika haberi: Gazzeli çocuklardan İsrail hapishanelerinde açlık grevi yapan Filistinlilere destek gösterisi

Gazze Şeridi'nde çocuklar, İsrail'in "idari tutukluluk" uygulamasını protesto etmek için cezaevlerinde açlık grevi yapan Filistinli tutuklulara destek amacıyla gösteri düzenledi.

Hamas'ın organize ettiği eylemde, Filistinli çocuklar, İsrail hapishanelerinde açlık grevindekiler dahil tüm Filistinli tutukluların serbest bırakılmasına ilişkin ifadelerin bulunduğu dövizler taşıdı.

Hamas yetkilisi Mahmud Mesud, eylem sırasında AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutukluların, tedavi başta olmak üzere insani şartlardan yoksun zor koşullar altında yaşamlarını sürdürdüğünü ifade etti.

Serbest kalana kadar Filistinli tutukluların yanında olacaklarını söyleyen Mesud, dünya ülkelerine "Filistinli esirlerin serbest bırakılması için harekete geçmeleri" çağrısında bulundu.

Açlık grevindeki Filistinli tutuklulara destek amacıyla bugün Gazze'deki Uluslararası Kızılhaç Komitesi binası önünde de gösteri düzenlemişti.

Filistinli "idari tutuklular" Kayid el-Fesfus 103, Mikdad el-Kavasime 96, Ala el-Arac 79, Hişam Ebu Hevvaş 70, Şadi Ebu Aker 62 ve Ayyad el-Herimi ise 31 gündür açlık grevine devam ediyor. Filistinli tutuklu Ratib Haribat ise diğerlerine destek için 16 gün önce açlık grevine başlamıştı.

Filistin Esirler Cemiyeti dün yaptığı açıklamada, açlık grevi yapan 6 Filistinli tutuklunun hayati tehlikesinin bulunduğu konusunda uyarmıştı.

İsrail'in "idari tutukluluk" uygulaması

İsrail, "idari tutukluluk" adını verdiği uygulamayla Filistinlileri istihbarata dayalı olarak 1 ila 6 ay alıkoyabiliyor.

Tutuklunun, "İsrail'in güvenliği için tehlike teşkil ettiğine" karar verilmesi halinde askeri hakim, suç isnadında bile bulunmadan tutukluluk süresini 5 yıla kadar uzatabiliyor.

Filistin Esir Cemiyetinin verilerine göre, 6 Eylül 2021 tarihi itibarıyla İsrail hapishanelerinde 520'si "idari tutuklu" olmak üzere yaklaşık 4 bin 650 Filistinli bulunuyor. Bunların yaklaşık 200'ü çocuklardan oluşuyor.