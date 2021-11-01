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Son dakika haber: Gazze'de İsrail saldırılarında öldürülen çocuklar için ağaç dikme kampanyası

AA / Nour Mahd Ali Abu Aisha - Haberler | Güncel
Son dakika haber: Gazze'de İsrail saldırılarında öldürülen çocuklar için ağaç dikme kampanyası

Son dakika haberlerine göre Abluka altındaki Gazze Şeridi'nde İsrail'in son saldırılarında hayatını kaybeden çocukların anısına ağaç dikme kampanyası düzenlendi.

Abluka altındaki Gazze Şeridi'nde İsrail'in son saldırılarında hayatını kaybeden çocukların anısına ağaç dikme kampanyası düzenlendi.

Gazze'deki yeşil alanları artırmayı hedefleyen bu kampanya kapsamında dikilen her bir ağaca İsrail'in mayıs ayında düzenlendiği saldırılarda hayatını kaybeden çocukların isimleri verildi.

Bölgedeki sivil toplum kuruluşlarından "Dolphin Kulübü" ile "Tarık Sistem ve Proje Şirketi" tarafından uygulanan ve Gazze Belediyesi ile Gençlik ve Spor Yüksek Kurulunun iş birliğiyle yürütülen ağaç dikme kampanyasına yüzlerce Filistinli katıldı.

Son dakika haber: Gazze'de İsrail saldırılarında öldürülen çocuklar için ağaç dikme kampanyası

Son dakika haber: Gazze'de İsrail saldırılarında öldürülen çocuklar için ağaç dikme kampanyası

Son dakika haber: Gazze'de İsrail saldırılarında öldürülen çocuklar için ağaç dikme kampanyası

Son dakika haber: Gazze'de İsrail saldırılarında öldürülen çocuklar için ağaç dikme kampanyası

AA / Nour Mahd Ali Abu Aisha - Son Dakika Haberleri
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