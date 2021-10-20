Son dakika haberi! Gaziantep'te terör operasyonu: 3 gözaltı - Haberler
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Son dakika haberi! Gaziantep'te terör operasyonu: 3 gözaltı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Son dakika haberi! Gaziantep'te terör operasyonu: 3 gözaltı

Son dakika haber... GAZİANTEP'te terör örgütleri DEAŞ ile Hizb-ut Tahrir'e yönelik operasyonda, 3 şüpheli gözaltına alındı.

GAZİANTEP (DHA) - GAZİANTEP'te terör örgütleri Deaş ile Hizb-ut Tahrir'e yönelik operasyonda, 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şube ekipleri, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kent merkezinde terör örgütleri DEAŞ ile Hizb-ut Tahrir'e yönelik operasyon düzenledi. Eş zamanlı baskınlarda 3 şüpheli yakalandı, 1 adet ruhsatsız tüfek, 4 adet toplatma kararı bulunan kitap, 4 adet dijital materyal ele geçirildi. Terör örgütü propagandası yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürüyor.


Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
DEAŞ'ın Şii camisine düzenlediği saldırının görüntüleri ortaya çıktı

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