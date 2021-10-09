Son dakika haberi... 'Fulya: Gözyaşının Zafere Dönüş Hikayesi' belgeselinin 2. galası Ankara'da yapıldı - Haberler
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Son dakika haberi... 'Fulya: Gözyaşının Zafere Dönüş Hikayesi' belgeselinin 2. galası Ankara'da yapıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Son dakika haberi... 'Fulya: Gözyaşının Zafere Dönüş Hikayesi' belgeselinin 2. galası Ankara'da yapıldı

Edinilen son dakika haberine göre İkinci Karabağ Savaşı'nda görev yapan muhabir Fulya Öztürk ve kameraman Halil Kahraman ile Azerbaycan Türkünün savaş sırasında yaşadıklarını konu edinen 'Fulya: Gözyaşının Zafere Dönüş Hikayesi' belgeselinin 2. Galası Ankara'da yapıldı.

ANKARA (İHA) - İkinci Karabağ Savaşı'nda görev yapan muhabir Fulya Öztürk ve kameraman Halil Kahraman ile Azerbaycan Türkünün savaş sırasında yaşadıklarını konu edinen 'Fulya: Gözyaşının Zafere Dönüş Hikayesi' belgeselinin 2. Galası Ankara'da yapıldı.

Muhabir Fulya Öztürk ve kameraman Halil Kahraman'ın 2. Karabağ Savaşı sırasında yaşadıkları olaylar ve Azerbaycan Türkünün çektiği acılar, zorluklar ve üzüntüler sonucunda elde ettiği zafer hikayesi beyaz perdeye taşındı. Azerbaycan Kültür Bakanlığı ve Dada Film Ekibi tarafından gerçekleştirilen belgeselin 2. Galası Ankara Büyülü Fener Sinemaları'nda yapıldı. Ankara'da gerçekleştirilen galada muhabir Fulya Öztürk de yer aldı.

(Hidayet Türkyılmaz - Oğuzhan Halil Özbek/İHA)

Son dakika haberi... 'Fulya: Gözyaşının Zafere Dönüş Hikayesi' belgeselinin 2. galası Ankara'da yapıldı

Son dakika haberi... 'Fulya: Gözyaşının Zafere Dönüş Hikayesi' belgeselinin 2. galası Ankara'da yapıldı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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Haber: Son dakika haberi... 'Fulya: Gözyaşının Zafere Dönüş Hikayesi' belgeselinin 2. galası Ankara'da yapıldı - Haberler
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