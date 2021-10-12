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Son dakika haberleri! Fırtına ortalığı savaş alanına çevirdi... Çatılar uçtu, minareler devrildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika 3. sayfa haberine göre Fırtına ortalığı savaş alanına çevirdi.

NAZİLLİ, AYDIN (İHA) - Fırtına ortalığı savaş alanına çevirdi... Çatılar uçtu, minareler devrildi

AYDIN - Aydın'ın Nazilli ilçesinde beklenen yağış öğleden sonra fırtına ile başladı. Yağışla birlikte etkili olan fırtına şehri adeta savaş alanına çevirdi.

Saat 14: 00 sıralarında aniden başlayan yağış ve beraberindeki fırtına nedeniyle şehir adeta felaketi yaşadı. Zaman zaman saatteki hızı 60-70 kilometreye ulaştığı belirtilen rüzgar, nedeniyle pek çok ev ve işyerinin çatısı uçtu, cadde ve sokaklardaki ağaçlar devrildi. Bazı caddeler devrilen ağaçlar ve uçan çatılar nedeniyle trafiğe kapandı.

Bu arada şehir merkezinde bulunan Garaj Camisi'nin iki minaresi de fırtına esnasında devrildi. Minarelerin büyük bir gürültü ile devrilmesi korku dolu anların yaşanmasına neden olurken, bazı araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Fırtına nedeniyle acil yardım ekipleri seferber olurken, Nazilli-Aydın ve Nazilli-Denizli yolu trafiğe kapandı. 112 Acil Servis merkezinden ekiplere uyarı anonsu yapılarak acil durumlarda kullanılabilecek güzergahlar konusunda ekipler bilgilendirildi.

Bu arada okulların açılması ile oldukça yoğunluk yaşanan Nazilli'deki Bamboo Alışveriş Merkezi'nde felaket yaşandı. Alışveriş merkezine gelen vatandaşlar fırtına nedeniyle yıkılan çatının altında kaldı. 112 Ekipleri ve vatandaşların yardımı ile kurtarılan şahıslar Bamboo Alışveriş Merkezi'nden alınarak hastaneye kaldırıldı.

Bölgede kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor.

Son dakika haberleri! Fırtına ortalığı savaş alanına çevirdi... Çatılar uçtu, minareler devrildi

Son dakika haberleri! Fırtına ortalığı savaş alanına çevirdi... Çatılar uçtu, minareler devrildi

Son dakika haberleri! Fırtına ortalığı savaş alanına çevirdi... Çatılar uçtu, minareler devrildi

Son dakika haberleri! Fırtına ortalığı savaş alanına çevirdi... Çatılar uçtu, minareler devrildi

Son dakika haberleri! Fırtına ortalığı savaş alanına çevirdi... Çatılar uçtu, minareler devrildi

Son dakika haberleri! Fırtına ortalığı savaş alanına çevirdi... Çatılar uçtu, minareler devrildi

Son dakika haberleri! Fırtına ortalığı savaş alanına çevirdi... Çatılar uçtu, minareler devrildi

Son dakika haberleri! Fırtına ortalığı savaş alanına çevirdi... Çatılar uçtu, minareler devrildi

Son dakika haberleri! Fırtına ortalığı savaş alanına çevirdi... Çatılar uçtu, minareler devrildi

Son dakika haberleri! Fırtına ortalığı savaş alanına çevirdi... Çatılar uçtu, minareler devrildi
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