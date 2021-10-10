Son dakika haberi! Filistin'den, İsrail Başbakanının, Filistin devletinin kurulmasını reddeden açıklamalarına tepki - Haberler
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Son dakika haberi! Filistin'den, İsrail Başbakanının, Filistin devletinin kurulmasını reddeden açıklamalarına tepki

AA / Gülşen Topçu - Haberler | Güncel
Son dakika haberi! Filistin'den, İsrail Başbakanının, Filistin devletinin kurulmasını reddeden açıklamalarına tepki

Edinilen son dakika haberine göre Filistin, İsrail Başbakanı Naftali Bennett'in Filistin devletinin kurulmasını reddeden açıklamalarının "sömürgeci zihniyeti" yansıttığı değerlendirmesinde bulundu.

Filistin, İsrail Başbakanı Naftali Bennett'in Filistin devletinin kurulmasını reddeden açıklamalarının "sömürgeci zihniyeti" yansıttığı değerlendirmesinde bulundu.

Bennett'in, İsrail'i ziyaret eden Almanya Başbakanı Angela Merkel ile gerçekleştirdiği ortak basın toplantısında, "Filistin devletinin kurulması, evime ve İsrail'de herhangi bir noktaya yaklaşık 7 dakika mesafede bir terör devletinin kurulması demektir." sözlerine Filistin Devlet Başkanlığından tepki geldi.

Filistin Devlet Başkanlığı Sözcüsü Nebil Ebu Rudeyne, yaptığı yazılı açıklamada, "Terörün temeli işgaldir ve Bennett'in açıklamaları kabul edilemez. Bu açıklamalar, barış ve istikrarı tanımayan sömürgeci zihniyeti yansıtıyor." ifadesini kullandı.

Başkenti Doğu Kudüs olan Filistin devletinin, dünya ülkeleri tarafından tanındığına işaret eden Rudeyne, şunları kaydetti:

"Filistin devleti, 29 Kasım 2012'den beri Birleşmiş Milletlerde gözlemci üyedir ve bunun için Bennetti'in kabul ya da reddine muhtaç değildir. Çünkü Filistin halkı, ne kadar baskı yapılırsa yapılsın haklarından taviz vermez."

Rudeyne, barış ve istikrara giden yolun Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın BM'de yaptığı son konuşmada da olduğu gibi "işgalin sonlanması ve Filistin devletinin kurulmasıyla" mümkün olduğunu dile getirdi.

AA / Gülşen Topçu - Son Dakika Haberleri
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