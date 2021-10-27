Son dakika haberi! FETÖ'nün yurt dışı eğitim yapılanmasına ilişkin 2 sanığın yargılandığı davada karar

Ukrayna'da yakalandıktan sonra Türkiye'ye gönderilen Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Irak'taki eğitim yapılanmasında yer aldıkları iddiasıyla yargılanan Salih Fidan ve Samet Güre, "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 4 yıl 6'şar ay hapisle cezalandırıldı.

İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Salih Fidan ve Samet Güre, bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Sanıkların avukatları da duruşmada hazır bulundu.

Beyanları sorulan sanıklar Samet Güre ve Salih Fidan, pişman olduklarını, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istediklerini belirterek, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, her iki sanığı da "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 9'ar yıl hapisle cezalandırdı. Sanıkların etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ifade vermelerini dikkate alan heyet, cezayı önce 5 yıl 4'er aya, iyi hal indirimi uygulayarak da 4 yıl 6'şar aya indirdi.

Heyet, tutuklulukta geçirdikleri süre ve verilen ceza miktarına göre sanıkların adli kontrol şartıyla tahliyelerini de karara bağladı. Bu sanıklar hakkında, "yurt dışına çıkış yasağı", "il dışına çıkışın engellenmesi için elektronik kelepçe takılması" şeklindeki adli kontrol tedbirlerinin uygulanmasına da karar verildi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Bürosu tarafından hazırlanan iddianamede, FETÖ'nün Irak'taki eğitim yapılanmasında yer alan Salih Fidan ve Samet Güre'nin, Ukrayna'dan başka bir ülkeye çıkmaya çalışırken yakalandıkları ve 6 Ocak'ta İstanbul'a getirildikleri, 11 Ocak'ta da tutuklandıkları anlatılmıştı.

İddianamede, FETÖ ile organik bağ kurarak süreklilik, çeşitlilik ve yoğunluk gerektiren eylem ve faaliyetlerde bulunan sanıkların, örgütün Irak yapılanması içerisinde yer aldıkları belirtilerek, sanıkların örgütle mensubiyetlerinin, yakalanarak Türkiye'ye iade edildikleri 6 Ocak'a kadar devam ettiği aktarılmıştı.

İddianamede, sanıklar Salih Fidan ve Samet Güre'nin "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7,5 yıldan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edilmişti.

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