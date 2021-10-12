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Firari FETÖ'cü, KKTC'de yakalandı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Firari FETÖ'cü, KKTC'de yakalandı

MERSİN'de FETÖ/PDY'nin askeri mahrem yapılanmasında yer aldığı gerekçesiyle hakkında yakalama emri bulunan H.E., Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) yakalandı.

MERSİN (DHA) - MERSİN'de FETÖ/PDY'nin askeri mahrem yapılanmasında yer aldığı gerekçesiyle hakkında yakalama emri bulunan H.E., Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, FETÖ/PDY'nin askeri mahrem yapılanmasında yer aldığı iddiasıyla hakkında yakalama emri bulunan H.E.'nin, KKTC'de olduğu tespit edildi. KKTC polisi ile Mersin Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin ortak çalışmasıyla gözaltına alınan H.E., deniz yoluyla Mersin'e getirildi.H.E.'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.


Firari FETÖ'cü, KKTC'de yakalandı

Firari FETÖ'cü, KKTC'de yakalandı

Firari FETÖ'cü, KKTC'de yakalandı

Firari FETÖ'cü, KKTC'de yakalandı

Firari FETÖ'cü, KKTC'de yakalandı

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