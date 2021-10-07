Son dakika haberi... Fatih'te sokak ortasında silahlı çatışma - Haberler
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Son dakika haberi... Fatih'te sokak ortasında silahlı çatışma

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Son dakika haberi... Fatih'te sokak ortasında silahlı çatışma

Son dakika habere göre FATİH'te, iki grup arasında, sokak ortasında silahlı çatışma çıktı.

FATİH'te, iki grup arasında, sokak ortasında Silahlı Çatışma çıktı. Pompalı silahların da kullanıldığı çatışmada 2 kişi yaralandı, 1 kişi darbedildi. Güpegündüz sokak ortasındaki çatışma anları, güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, saat 10.00 sıralarında, Karagümrük Mahallesi, Sarmaşık Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre; sabah saatlerinde silahlı bir grup, sokak üzerindeki markette çalışan, isminin Çağatay olduğu öğrenilen kişiyi darbetti. Grubun olay yerinden ayrılmasının ardından sokağa ellerinde pompalı tüfekler bulunan başka bir grup gelerek, marketin önünde beklemeye başladı. Bir süre burada bekleyen grup, daha sonra sabah saatlerinde gelen grup ile karşılaştı. İki grup arasında silahlı çatışma çıktı. Çatışmada, sokak üzerinde bekleyen gruptan iki kişi kalçasından ve bacağından yaralandı. Sokağa gelen grup ise olay yerinden hızla uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve yakında bulunan polis karakolundan çok sayıda polis memuru geldi. Çatışmada yaralanan Ergün T. ve Emrah T., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların ve darbedilen market çalışanı Çağatay isimli kişinin durumunun ağır olmadığı öğrenildi. Olay yeri inceleme ekipleri, sokak üzerinde inceleme yaptı. Sokak üzerine çatışmada kullanılan silah, fişek ve mermi kovanları olduğu görüldü.   Öte yandan güpegündüz sokak ortasında yaşanan çatışma anları, çevredeki işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, marketin önünde bekleyen grup ile sokağa gelen grubun çatıştığı görülüyor. Ellerinde uzun namlulu silahlar bulunan gruptan iki kişinin yaralanarak, ara sokaklara kaçtığı görülüyor.


- İstanbul
Son dakika haberi... Fatih'te sokak ortasında silahlı çatışma

Son dakika haberi... Fatih'te sokak ortasında silahlı çatışma

Son dakika haberi... Fatih'te sokak ortasında silahlı çatışma

Son dakika haberi... Fatih'te sokak ortasında silahlı çatışma

Son dakika haberi... Fatih'te sokak ortasında silahlı çatışma

Son dakika haberi... Fatih'te sokak ortasında silahlı çatışma

Son dakika haberi... Fatih'te sokak ortasında silahlı çatışma

Son dakika haberi... Fatih'te sokak ortasında silahlı çatışma

Son dakika haberi... Fatih'te sokak ortasında silahlı çatışma

Son dakika haberi... Fatih'te sokak ortasında silahlı çatışma

Son dakika haberi... Fatih'te sokak ortasında silahlı çatışma

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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