Son dakika haberi! Fas'ta DEAŞ'a bağlı bir terör hücresi çökertildi

Fas'ın kuzeyindeki Tanca kentinde terör örgütü Deaş'a bağlı hücrenin çökertildiği bildirildi.

Fas İç İstihbarat Servisinin sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, güvenlik güçlerinin Tanca kentinde 5 kişiden oluşan bir terör hücresine operasyon düzenlediği belirtildi.

Operasyon sonucu DEAŞ'a bağlı hücrenin çökertildiği, teröristlerin patlayıcı yapımında kullandığı teçhizata da el konulduğu aktarıldı.

Fas'ın doğusundaki Raşidiye kentinde 14 Eylül'de 3 kişiden, 22 Eylül'de de 4 kişiden oluşan DEAŞ hücreleri çökertilmişti.

Tanca'da gerçekleştirilen son operasyon ile ülkede son bir ay içinde üç DEAŞ hücresi çökertilmiş oldu.

Fas emniyet güçleri 2003'ten beri toplam 200'ün üzerinde terör hücresini çökerttiklerini belirtiyor.