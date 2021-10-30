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Son dakika haberi! Fas'ın meşhur pazarı Al-Qurayyah'ta yangın: 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberi! Fas'ın meşhur pazarı Al-Qurayyah'ta yangın: 2 yaralı

Son dakika haber: Fas'ın Kazablanka kentinin en meşhur pazarı Al-Qurayyah'ta çıkan yangına müdahale eden 2 itfaiyeci ağır yaralandı.

Fas'ın Kazablanka kentinin en meşhur pazarı Al-Qurayyah'ta çıkan yangına müdahale eden 2 itfaiyeci ağır yaralandı.

Fas'ın en büyük şehri Kazablanka'da bulunan meşhur Al-Qurayyah pazarında dün gece saatlerinde yangın çıktı. Yangına müdahale eden itfaiye ekiplerinden 2 itfaiyeci ağır yaralandı. Yangını söndürmek için yaklaşık 40 itfaiye görevlisi 8 itfaiye aracıyla müdahale etti. Maddi hasara neden olan yangında ahşap ticareti yapan 20 dükkan kül oldu.

İtfaiye ekiplerinin gerekli güvenlik araçlarının bulunmaması ve çevrede yanıcı maddelerin varlığı nedeniyle yangının söndürülmesinin zor olduğu ifade edildi.

Nedeni henüz tespit edilemeyen yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAZABLANKA

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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