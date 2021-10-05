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Son dakika haberi... Eyüpsultan'da 5 kişilik ailenin kaldığı gecekondu yangında kül oldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberi... Eyüpsultan'da 5 kişilik ailenin kaldığı gecekondu yangında kül oldu

Gelen son dakika haberlerine göre Eyüpsultan'da 5 kişinin kaldığı gecekonduda henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Eyüpsultan'da 5 kişinin kaldığı gecekonduda henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sonrası biri engelli olan 3 çocuklu aile sokakta kalınca, evin yakınındaki bekçi kulübesine sığındı.

Yangın, saat 10.00 sıralarında Eyüpsultan Pirinççi Mahallesi Eski Edirne Asfaltı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde bulunan ve 5 kişilik ailenin kaldığı gecekonduda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın esnasında evde kalan biri engelli 5 kişilik ailenin alevleri görmesinin ardından durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın esnasında evde bulunan biri özürlü 3 çocuğuyla birlikte anne evin yakınında bulunan inşaatın bekçi kulübesine sığındı. İtfaiye ekiplerinin yaptığı soğutma çalışmalarının ardından yangın tamamen söndürüldü. Yangın sonrası can kaybı yaşanmazken, yangın sonrası ev küle döndü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - İSTANBUL

Son dakika haberi... Eyüpsultan'da 5 kişilik ailenin kaldığı gecekondu yangında kül oldu

Son dakika haberi... Eyüpsultan'da 5 kişilik ailenin kaldığı gecekondu yangında kül oldu

Son dakika haberi... Eyüpsultan'da 5 kişilik ailenin kaldığı gecekondu yangında kül oldu

Son dakika haberi... Eyüpsultan'da 5 kişilik ailenin kaldığı gecekondu yangında kül oldu

Son dakika haberi... Eyüpsultan'da 5 kişilik ailenin kaldığı gecekondu yangında kül oldu

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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