Son dakika haberi! Evinin önünde ateş yakmak isterken traktörünü yaktı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi! Evinin önünde ateş yakmak isterken traktörünü yaktı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberi! Evinin önünde ateş yakmak isterken traktörünü yaktı

Son dakika haberler... Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde bir çiftçi, evinin önünde yaktığı ateşin elektrik kablolarına zarar vermemesi için müdahalede bulunduğu sırada traktörü yandı.

MANİSA (İHA) - Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde bir çiftçi, evinin önünde yaktığı ateşin elektrik kablolarına zarar vermemesi için müdahalede bulunduğu sırada traktörü yandı.

Azimli Mahallesi'nde ikamet eden İ.Ö., evinin önünden bulunan çalı çırpıları yaktı. İ.Ö., alevlerin elektrik tellerine zarar vermemesi için 45 UB 1575 plakalı traktörü ile alevlere müdahalede bulundu. Sıçrayan kıvılcımlarla traktör alev alırken, haber verilmesiyle olay yerine itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürülen yangında traktör kullanılmaz hale geldi. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı. - MANİSA

Son dakika haberi! Evinin önünde ateş yakmak isterken traktörünü yaktı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Meral Akşener Mustafa Destici Fahrettin Altun Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Düm Tek Tek Bülent Ersoy
Spor Sergio Perez Burak Yılmaz Stefan Kuntz Aykut Kocaman Lewis Hamilton
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Hasan Doğan Emre Belözoğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Son dakika haberi! Evinin önünde ateş yakmak isterken traktörünü yaktı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.10.2021 22:53:40. #1.13#