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Son dakika haberi: Ev sahibinin ismini unuttuğu yaşlı adam evinde ölü bulundu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberi: Ev sahibinin ismini unuttuğu yaşlı adam evinde ölü bulundu

Son dakika haberi: Antalya'da itfaiye ve polis ekipleri tarafından kapılarının kilidi kırılarak girilen dairede, yaşlı adamın cansız bedeni bulundu.

MURATPAŞA, ANTALYA (İHA) - Antalya'da itfaiye ve polis ekipleri tarafından kapılarının kilidi kırılarak girilen dairede, yaşlı adamın cansız bedeni bulundu. Olay sonrası daireye gelen ev sahibinin ise polis ekiplerinin ölen adamın ismini sorması üzerine, "İsmini bilmiyorum. Evden kontrat getirelim" demesi şaşırttı.

Olay, Muratpaşa ilçesi Meydan Kavağı Mahallesi 1570 Sokak üzerinde bulunan bir binanın giriş katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 66 yaşındaki Vahap Güngör'ü kapı arkasında hareketsiz gören kişi, durumu 112 Acil Çağrı merkezine bildirdi. İhbarın ardından olay yerine gelen polis ekipleri kapıların kilitli olması nedeni ile içeri giremedi. Bunun üzerine itfaiye ekiplerinden yardım istendi. Kilitli kapılar itfaiye ekiplerinin çalışması sonucunda açıldı.

Yalnız yaşadığı öğrenildi

Sağlık çalışanları tarafından kontrolü yapılan Vahap Güngör'ün hayatını kaybettiği öğrenildi. Polis tarafından yapılan incelemede yaşlı adamın İstanbul doğumlu olduğu ve uzun zaman önce Antalya'ya taşındığı ve yalnız yaşadığı öğrenildi. Öte yandan polis ekipleri şahsın kimliğine ulaşamayınca ev sahibinden ölen adamın kimlik bilgilerini istedi.

"Gerçekten tanımıyorum"

Ev sahibi ise şahsın ismini bilmediğini belirtti. Ev sahibi, polis ekiplerinin "nasıl kiraya verdiniz sorusuna" ise "Gerçekten tanımıyorum. Evden kontratı getirelim" diyerek cevap verdi. Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemede şüpheli bir duruma rastlanmadı. Polisin olayla ilgili incelemesi devam ediyor. - ANTALYA

Son dakika haberi: Ev sahibinin ismini unuttuğu yaşlı adam evinde ölü bulundu

Son dakika haberi: Ev sahibinin ismini unuttuğu yaşlı adam evinde ölü bulundu

Son dakika haberi: Ev sahibinin ismini unuttuğu yaşlı adam evinde ölü bulundu

Son dakika haberi: Ev sahibinin ismini unuttuğu yaşlı adam evinde ölü bulundu

Son dakika haberi: Ev sahibinin ismini unuttuğu yaşlı adam evinde ölü bulundu

Son dakika haberi: Ev sahibinin ismini unuttuğu yaşlı adam evinde ölü bulundu

Son dakika haberi: Ev sahibinin ismini unuttuğu yaşlı adam evinde ölü bulundu

Son dakika haberi: Ev sahibinin ismini unuttuğu yaşlı adam evinde ölü bulundu

Son dakika haberi: Ev sahibinin ismini unuttuğu yaşlı adam evinde ölü bulundu

Son dakika haberi: Ev sahibinin ismini unuttuğu yaşlı adam evinde ölü bulundu

Son dakika haberi: Ev sahibinin ismini unuttuğu yaşlı adam evinde ölü bulundu

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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