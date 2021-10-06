Son dakika haberi! Ev hapsindeki Şensoy'u öldüren sanığa müebbet hapis

BAŞİSKELE, KOCAELİ (DHA) - KOCAELİ'nin Başiskele ilçesinde, elektronik kelepçeyle ev hapsindeki Kaan Şensoy'u (34) tabanca ile ateş ederek öldüren Erhan Dalbudak, müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Eski eşi Avukat Ezgi Ulugün'e tehditle cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla yargılandığı davada ev hapsinde tutulan Kaan Şensoy, iddiaya göre geçen yıl eylül ayında Başiskele ilçesinde kendisini ziyarete gelen ve birlikte içki içtikleri Erhan Dalbudak tarafından silahla vurularak öldürüldü. Olay sonrasında yakalanan Erhan Dalbudak ve yanındaki Hasan Özden tutuklandı. Hasan Özden daha sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.