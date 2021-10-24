Son dakika haberi... Etiyopya ordusu, Tigraylı isyancıların askeri eğitim merkezi ve silah üretim tesisini vurdu

ORDU (AA) - ADDİS Etiyopya ordusunun, isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesi'ne (TPLF) ait bir askeri eğitim merkezi ile silah üretim tesisini hedef aldığı bildirildi.

Etiyopya İletişim Ofisinden, AA muhabirine yapılan açıklamada, Tigray eyaletinin Mai Tsebri ve Adwa bölgesinde TPLF'ye ait yerlerin vurulduğu bildirildi.

Açıklamada, Mai Tsebri'deki hava saldırısının bir askeri eğitim merkezini, Adwa'daki saldırının ise silah üretim tesisini hedef aldığı bilgisi paylaşıldı.

Diğer taraftan Etiyopya ordusu ile TPLF militanları arasında Amhara and Afar bölgesindeki çatışmalar da devam ediyor.

Aylar sonra hava saldırıları yeniden başladı

Etiyopya, aylar sonra bölgeye yeniden hava saldırıları yapmaya başlamıştı. BM, saldırılarda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu sivillerin yaralandığını açıklamıştı.

Ordu, Kasım 2020'de isyancılara karşı başlatılan operasyonlarda kısmi başarı sağlasa da insani durumu gerekçe göstererek 28 Haziran'da Tigray'ın başkenti Mekelle'den çekilmişti.

TPLF'nin Amhara ve Afar eyaletlerindeki ilerleyişi sonrasında ordu karşı saldırıya geçmişti.

Ülkenin kuzeyinde 11 aydır süren çatışmalar, yaklaşık 2,5 milyon kişiyi yerinden etti, 5 milyondan fazla kişi acil yardıma ihtiyaç duyuyor.