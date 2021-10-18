Son dakika haberi: Eskişehir'de tarihi eser operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı
AA / Emrah Yaşar - Haberler | Güncel
Son dakika gündem haberi... Eskişehir'de düzenlenen operasyonda, elindeki tarihi eserleri satmaya çalıştığı öne sürülen zanlı yakalandı.
ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de düzenlenen operasyonda, elindeki tarihi eserleri satmaya çalıştığı öne sürülen zanlı yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık Ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüpheli Y.K'nin temin ettiği tarihi eser niteliğindeki sikkeleri satmak amacıyla Konya'dan Eskişehir'e geleceği bilgisine ulaştı.
Ekipler, bu kişinin bulunduğu otobüsü, Eskişehir-Afyonkarahisar kara yolunda durdurdu.
Gözaltına alınan şüphelinin üzerinde 102 gümüş sikke ele geçirildi.
Zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.
AA / Emrah Yaşar - Son Dakika Haberleri