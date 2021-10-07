Son dakika haberi: Esenyurt'ta iş yerinde çıkan yangın söndürüldü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi: Esenyurt'ta iş yerinde çıkan yangın söndürüldü

AA / Halis Akyıldız - Haberler | Güncel
Son dakika haberi: Esenyurt'ta iş yerinde çıkan yangın söndürüldü

Bir son dakika haberine göre Esenyurt'ta bir sanayi sitesindeki iş yerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

ESENYURT, İSTANBUL (AA) - Esenyurt'ta bir sanayi sitesindeki iş yerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Fatih Sanayi Sitesi'nde mobilyacı olarak faaliyet gösteren iş yerinin atık talaş deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, soğutma çalışması sürüyor.

Dumandan etkilenen bir kişiye sağlık ekiplerince ambulansta müdahale edildi.

AA / Halis Akyıldız - Son Dakika Haberleri
EĞİRDİR GÖLÜ'NDE KURUYAN ALANLARDA YAPILAŞMA SKANDALI

EĞİRDİR GÖLÜ'NDE KURUYAN ALANLARDA YAPILAŞMA SKANDALI

 Hemşehrisine güvenen İranlı iş kadını 5 milyon 733 bin lira dolandırıldı

Hemşehrisine güvenen İranlı iş kadını 5 milyon 733 bin lira dolandırıldı

 Muğla'da gece başlayan orman yangını geniş alana yayıldı! Söndürme çalışmaları devam ediyor

Muğla'da gece başlayan orman yangını geniş alana yayıldı! Söndürme çalışmaları devam ediyor
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Recep Tayyip Erdoğan Engin Altay Mustafa Destici Numan Kurtulmuş Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Düm Tek Tek Acun Ilıcalı Seren Serengil İbrahim Tatlıses
Spor Marcao Ersun Yanal Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Mahmut Özer Süleyman Soylu Oğuzhan Asiltürk
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Son dakika haberi: Esenyurt'ta iş yerinde çıkan yangın söndürüldü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 07.10.2021 11:22:45. #1.11#