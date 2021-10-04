ESENYURT'TA HAVAYA RASTGELE ATEŞ EDEN MAGANDA DAMAT YAKALANDI - Haberler
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ESENYURT'TA HAVAYA RASTGELE ATEŞ EDEN MAGANDA DAMAT YAKALANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ESENYURT'ta gelin alma merasiminin ardından çevredeki vatandaşların canını hiçe sayarak havaya rastgele ateş açan maganda damat, Esenyurt Asayiş Büro ekipleri tarafından yakalanıp adliyeye sevk edildi.

ESENYURT, İSTANBUL (DHA) - ESENYURT'ta gelin alma merasiminin ardından çevredeki vatandaşların canını hiçe sayarak havaya rastgele ateş açan maganda damat, Esenyurt Asayiş Büro ekipleri tarafından yakalanıp adliyeye sevk edildi.

Olay, dün Esenyurt İstiklal Mahallesi'nde meydana geldi. Gelin alma merasiminden sonra eve gelen damat, gelini arabadan indirdiği esnada belinden çıkardığı tabancaya çevresindeki vatandaşların canını hiçe sayarak sokakta havaya rastgele ateş açmış, sonrasında ise hiçbir şey olmamış gibi eğlencesine devam etmişti. O görüntülerin sosyal medyada yer alması üzerine Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

EVİNDE YAKALANDI

Görüntüleri inceleyen ekipler, havaya rastgele ateş eden damadın E.B. olduğunu tespit etti. 34 yaşındaki E.B. bugün ikamet adresinde yakalanarak gözaltına alındı. Ayrıca evde yapılan araştırmalarda E.B.?nin meskun mahalde ateş etme olayını kurusıkı tabanca ile gerçekleştirdiği öğrenildi. Yakalanan şüpheli, Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması suçundan bugün adli makamlara sevk edildi.

ESENYURT'TA HAVAYA RASTGELE ATEŞ EDEN MAGANDA DAMAT YAKALANDI

ESENYURT'TA HAVAYA RASTGELE ATEŞ EDEN MAGANDA DAMAT YAKALANDI

ESENYURT'TA HAVAYA RASTGELE ATEŞ EDEN MAGANDA DAMAT YAKALANDI
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Haber: ESENYURT'TA HAVAYA RASTGELE ATEŞ EDEN MAGANDA DAMAT YAKALANDI - Haberler
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