Son dakika haberi! Erzurum'a şehit ateşi düştü (3)

ERZİNCAN (DHA) - ŞEHİT ASKERİN CENAZESİ ERZURUM'A GETİRİLDİ

Erzincan'da yapılan törenin ardından askeri helikopterle Erzurum Havalimanına getirilen şehit Uzman Çavuş Burak Tortumlu'nun cenazesini karşılama töreni düzenlendi. Törene protokolün yanısıra Tortumlu'nun eşi Eda, henüz 6 aylık kızı İkra Deren ve yakınları katıldı. Kadın komutanın ellerini ovuşturarak ısıtmaya çalıştığı İkra Deren, herşeyden haber siz tören mangası tarafından taşınan babasının ay-yıldızlı bayrağa sarılı naşına baktı. Tortumlu'nun yakınları 'Bir Tortumlu ölür, bin Tortumlu doğar. Vatana hepimizin canı feda olsun' diye bağırdı.Süleyman-Erengül Tortumlu çiftinin 3 çocunun en küçüğü olan şehit uzman çavuş Burak Tortumlu'nun cenazesi, Maraşal Hastanesi'nin morguna götürüldü. Tortumlu, yarın son yolculuğuna uğurlanacak.