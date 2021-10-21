Son dakika haberi! Erzurum'a şehit ateşi düştü (3)
Bir son dakika haberine göre ŞEHİT ASKERİN CENAZESİ ERZURUM'A GETİRİLDİErzincan'da yapılan törenin ardından askeri helikopterle Erzurum Havalimanına getirilen şehit Uzman Çavuş Burak Tortumlu'nun cenazesini karşılama töreni düzenlendi.
ERZİNCAN (DHA) - ŞEHİT ASKERİN CENAZESİ ERZURUM'A GETİRİLDİ
Erzincan'da yapılan törenin ardından askeri helikopterle Erzurum Havalimanına getirilen şehit Uzman Çavuş Burak Tortumlu'nun cenazesini karşılama töreni düzenlendi. Törene protokolün yanısıra Tortumlu'nun eşi Eda, henüz 6 aylık kızı İkra Deren ve yakınları katıldı. Kadın komutanın ellerini ovuşturarak ısıtmaya çalıştığı İkra Deren, herşeyden haber siz tören mangası tarafından taşınan babasının ay-yıldızlı bayrağa sarılı naşına baktı. Tortumlu'nun yakınları 'Bir Tortumlu ölür, bin Tortumlu doğar. Vatana hepimizin canı feda olsun' diye bağırdı.Süleyman-Erengül Tortumlu çiftinin 3 çocunun en küçüğü olan şehit uzman çavuş Burak Tortumlu'nun cenazesi, Maraşal Hastanesi'nin morguna götürüldü. Tortumlu, yarın son yolculuğuna uğurlanacak.