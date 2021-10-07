Son dakika haberi! Erzincan'da ordu evinde yangın - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi! Erzincan'da ordu evinde yangın

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberi! Erzincan'da ordu evinde yangın

Gelen son dakika haberlerine göre Erzincan'da ordu evinin bahçesindeki depoda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince büyümeden söndürüldü.

ERZİNCAN (İHA) - Erzincan'da ordu evinin bahçesindeki depoda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince büyümeden söndürüldü.

Erzincan merkez Gülabibey Mahallesi 952. Sokak'ta bulunan 3. Ordu Komutanlığına bağlı Astsubay Ordu Evi'nin bahçesinde bulunan depoda yangın çıktı. 112'ye yapılan yangın ihbarı üzerine olay yerine giden itfaiye ekipleri, alevleri daha fazla büyümeden kontrol altına aldı. Meydana gelen yangında depoda maddi hasar oluşurken, olayla ilgili tahkikat başlatıldı. - ERZİNCAN

Son dakika haberi! Erzincan'da ordu evinde yangın

Son dakika haberi! Erzincan'da ordu evinde yangın

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Mobilya fabrikasında yangın çıktı! Sahibi, küle dönen ekmek teknesini gözyaşlarıyla izledi

Mobilya fabrikasında yangın çıktı! Sahibi, küle dönen ekmek teknesini gözyaşlarıyla izledi

 5. kattan havalandırma boşluğuna düştü! Küçük çocuk, nefes kesen operasyonla kurtarıldı

5. kattan havalandırma boşluğuna düştü! Küçük çocuk, nefes kesen operasyonla kurtarıldı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Oğuzhan Asiltürk Mustafa Şentop Vladimir Putin
Magazin Kıvanç Tatlıtuğ Ersun Yanal
Spor Ersun Yanal Muslera Marcao Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Rüya Tabirleri Mahmut Özer Amelia Hamlin Aykut Kocaman
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Son dakika haberi! Erzincan'da ordu evinde yangın - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 07.10.2021 13:49:27. #1.11#