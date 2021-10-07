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Son dakika haberi | Erdemli'de motosiklet kazası: 1'i ağır 3 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberi | Erdemli'de motosiklet kazası: 1'i ağır 3 yaralı

Son dakika 3. sayfa haberine göre Mersin'in Erdemli ilçesinde motosikletin yayaya çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

ANTALYA (İHA) - Mersin'in Erdemli ilçesinde motosikletin yayaya çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza Limonlu Mahallesinde Mersin Antalya D-400 karayolunda meydana geldi. Mersin istikametinde ilerleyen henüz sürücüsü tespit edilemeyen 80 FC 231 plakalı motosiklet, iddiaya göre yolun karşısına geçmeye çalışan Mehmet Y.'ye çarptı. Kazada, çarpmanın etkisiyle asfalt zemine savrulan yaya ile motosiklet üzerinde bulunan M.U. ve M.S.A. yaralandı.

Yaralılar kaza yerine çağrılan ambulanslarla kaldırıldıkları Erdemli Devlet Hastanesi acil servisinde tedavi altına alındı.

Yaralılardan Mehmet Y'nin hayati tehlikeli atlamadığı öğrenildi. - MERSİN

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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