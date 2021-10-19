Son dakika haberi: Erdek'te Jandarma'ya yeni hizmet binası

Erdek'te yapımına başlanan yeni ilçe jandarma komutanlığı binasının yapımı hızla devam ediyor.

Erdek İlçesi Alaattin Mahallesi'nde atıl durumda bulunan Deniz Kuvvetleri Komutanlığı lojmanlarının önüne 2 bin 700 m2 arsa üzerine yapılması planlanan Jandarma'nın yeni hizmet binasının inşaat çalışmaları aralıksız sürüyor.

Geçtiğimiz aylarda ihaleye çıkarılan ve binanın 360 günde teslim edilmesi planlanıyor. 1 adet bodrum+zemin+1 katlı, (3 kat) özel projeli olarak yapılacak bina 650 m2'den oluşacak. Jandarma'nın yeni hizmet binasının yapımı sona ermesiyle, boşaltılan binanın Erdek Emniyet Müdürlüğü'ne tahsis edilmesi bekleniyor.

Erdek Jandarma Komutanlığı hizmet binasının konusu Erdek Belediye Meclisi'nde görüşülmüş, bu yerde imar planı değişikliği yapılarak 'Konut Adası' konumundan 'Resmi Hizmet Alanı jandarma komutanlığı binası konusu Erdek Belediye Meclisi'nin önceki toplantılarında görüşülmüştü. Meclis, bu yerde imar planı değişikliği yaparak, "Konut Adası" konumundan, "Resmi Hizmet Alanı" konumuna dönüştürüldü. - BALIKESİR

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