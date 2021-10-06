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Son dakika haberi | Engelli kadına cinsel saldırıda bulunan kişi 12 yıl sonra yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberi: - Engelli kadına cinsel saldırıda bulunan kişi 12 yıl sonra yakalandı Kastamonu'nun Araç ilçesinde işitme ve konuşma engelli kadına yönelik cinsel saldırıda bulunduğu ileri sürülen kişi, Jandarma Suç Araştırma Timleri ekiplerince yakalandı.

KASTAMONU (İHA) - - Engelli kadına cinsel saldırıda bulunan kişi 12 yıl sonra yakalandı

KASTAMONU - Kastamonu'nun Araç ilçesinde işitme ve konuşma engelli kadına yönelik cinsel saldırıda bulunduğu ileri sürülen kişi, Jandarma Suç Araştırma Timleri ekiplerince yakalandı. Şüpheli, DNA incelemesinde ölen bebeğinin biyolojik babasının olduğu tespit edilmesi üzerine gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Araç ilçesine bağlı Sofçular köyünde 2009 yılında 37 yaşında olan İ.Y. isimli doğuştan işitme ve konuşma engelli kadına, cinsel saldırıda bulunulduğu iddiası ile yapılan şikayet sonucu Araç Cumhuriyet Savcılığınca soruşturma başlatıldı. Olayın ardından hamile kaldığı ileri sürülen engelli kadının bebeği ölü doğdu. Olayla ilgili gözaltına alınan 5 şüpheliye yapılan DNA testlerinde şahıslarla ilgili bir benzerlik bulunamaması nedeniyle yapılan yargılama sonucu gözaltına alının bu şahıslar beraat etti.

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT), 2021 yılı başlarında faili meçhul dosyayı yeniden ele alarak inceleme başlattı. Yapılan inceeme kapsamında çalışma ve araştırmalar sonucunda, Ş.U.'nun olayın faili olabileceği tespit edildi. JASAT tarafından elde edilen deliller doğrultusunda Araç Cumhuriyet Savcılığınca 2009 yılında ölen bebeğin mezarı kazdırılarak kemik numuneleri alındı ve şüpheli şahıstan alınan örneklerle Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Yapılan DNA incelemesinde ölen bebeğin biyolojik babasının Ş.U. olduğunun tespit edilmesi üzerine engelli kadına cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle şahıs gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Son dakika haberi | Engelli kadına cinsel saldırıda bulunan kişi 12 yıl sonra yakalandı

Son dakika haberi | Engelli kadına cinsel saldırıda bulunan kişi 12 yıl sonra yakalandı

Son dakika haberi | Engelli kadına cinsel saldırıda bulunan kişi 12 yıl sonra yakalandı

Son dakika haberi | Engelli kadına cinsel saldırıda bulunan kişi 12 yıl sonra yakalandı
İhlas Haber Ajansı / Vedat Yunus İkizoğlu - Son Dakika Haberleri
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