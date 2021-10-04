Son dakika haberi! Elazığ'da jandarmadan '4 Ekim Dünya Çocuk Günü' etkinliği - Haberler
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Son dakika haberi! Elazığ'da jandarmadan "4 Ekim Dünya Çocuk Günü" etkinliği

AA / İsmail Şen - Haberler | Güncel
Son dakika haberi! Elazığ'da jandarmadan

Son dakika gündem haberine göre Elazığ'da jandarma, 4 Ekim Dünya Çocuk Günü dolayısıyla ilkokul öğrencilerine yönelik etkinlik düzenledi.

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da jandarma, 4 Ekim Dünya Çocuk Günü dolayısıyla ilkokul öğrencilerine yönelik etkinlik düzenledi.

İl Jandarma Komutanlığınca İbn-i Sina İlköğretim Okulu'nda gerçekleştirilen etkinlikte öğrenciler eğlenceli zaman geçirdi.

Jandarma ekipleri etkinlik kapsamında öğrencilerle okul duvarlarına çizdikleri resimleri boyadı, oyunlar oynadı.

Ekipler öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.

AA / İsmail Şen - Son Dakika Haberleri
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