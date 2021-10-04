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Son dakika haberi: Elazığ'da göçük altında kalan işçi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberi: Elazığ'da göçük altında kalan işçi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı

Edinilen son dakika haberine göre Elazığ'da bir inşaat alanında yapılan kazı çalışmasında göçük meydana geldi.

ELAZIĞ (İHA) - Elazığ'da bir inşaat alanında yapılan kazı çalışmasında göçük meydana geldi. Toprak altında kalan bir İşçi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Olay, Mustafapaşa Mahallesi'nde yapımı devam eden bir inşaata meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şantiye alanında kazı çalışmasında çalışan bir işçi, toprağın kaymasıyla vücudunun bir kısmı toprak altında kaldı. İş arkadaşları durumu Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, göçük altında kalan vatandaşı olduğu yerden çıkartarak olay yerinde hazır bekletilen sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralı, ambulansla Fethi Sekin Hastanesine sevk edilirken yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ELAZIĞ

Son dakika haberi: Elazığ'da göçük altında kalan işçi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı

Son dakika haberi: Elazığ'da göçük altında kalan işçi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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