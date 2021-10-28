Son dakika haberi... (ek bilgiyle) -  'Muz yeme' paylaşımlarıyla ilgili 11 kişi gözaltına alındı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir sokak röportajında yer alan "Ben muz yiyemiyorum, siz kilolarca muz alıyorsunuz" söylemi sonrası yabancı uyruklu kişilerin, provokatif amaçlı yine bu söyleme karşı sosyal medyada muz yeme görüntüsü paylaştığını tespit etti. Polis, 31 şüpheliye yönelik harekete geçti. Ekipler, şüphelilerin Arnavutköy, Güngören, Bakırköy, Esenyurt, Bahçelievler, Esenler, Bağcılar ve Sultangazi ilçelerinde bulunan adreslerine dün ve bugün operasyon yaptı. Operasyonda Suriye uyruklu 11 şüpheli gözaltına aldı. Ekiplerce yapılan çalışmaların devamında 2 şüphelinin 26 Ekim tarihinde Hollanda'ya gittiği, 7 şüphelinin İstanbul dışında ikamet ettiği belirlenirken 11 şüpheliyi ise yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. Yakalanan 11 şüphelinin emniyette "Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik Etme veya Aşağılama" suçunda işlem yapılmasının ardından İstanbul İl Göç İdaresine teslim edildiği kaydedildi.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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