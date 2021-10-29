Son dakika haberi | Edirne'de ütünün açık unutulduğu terzihanede yangın çıktı

EDİRNE (AA) - Edirne'de terzihanede gece ütünün açık unutulması nedeniyle çıkan yangın hasara neden oldu.

Saraçlar Caddesi'ndeki Vakıf İş Hanı'nda bulunan dükkanın sahibi Birsen O, dün gece iş yerinden çıkarken ütüyü açık unuttu.

Ütünün ısınmasına bağlı sabah saatlerinde iş yerinde yangın çıktı. Dumanları fark eden han çalışanları, itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi.

Ekiplerin müdahalesiyle büyümeden söndürülen yangın nedeniyle iş yerinde hasar oluştu.