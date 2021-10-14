Son dakika! Müstakil evde çıkan yangın hasara neden oldu - Haberler
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Son dakika! Müstakil evde çıkan yangın hasara neden oldu

AA / Cem Ali Kuş - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: Düzce'de iki katlı müstakil evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

DÜZCE (AA) - Düzce'de iki katlı müstakil evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Sancaklar Mahallesi Karakuş Sokak'ta Havva U'ya ait iki katlı müstakil evin mutfak bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını fark eden ev sahibi, hızla dışarı çıkarak itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Evin diğer bölümlerine de sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın sonucu evde hasar oluştu.

Son dakika! Müstakil evde çıkan yangın hasara neden oldu

Son dakika! Müstakil evde çıkan yangın hasara neden oldu

Son dakika! Müstakil evde çıkan yangın hasara neden oldu

Son dakika! Müstakil evde çıkan yangın hasara neden oldu

Son dakika! Müstakil evde çıkan yangın hasara neden oldu

Son dakika! Müstakil evde çıkan yangın hasara neden oldu

Son dakika! Müstakil evde çıkan yangın hasara neden oldu

Son dakika! Müstakil evde çıkan yangın hasara neden oldu

Son dakika! Müstakil evde çıkan yangın hasara neden oldu
AA / Cem Ali Kuş - Son Dakika Haberleri
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