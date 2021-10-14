Son dakika! Müstakil evde çıkan yangın hasara neden oldu

DÜZCE (AA) - Düzce'de iki katlı müstakil evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Sancaklar Mahallesi Karakuş Sokak'ta Havva U'ya ait iki katlı müstakil evin mutfak bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını fark eden ev sahibi, hızla dışarı çıkarak itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Evin diğer bölümlerine de sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın sonucu evde hasar oluştu.