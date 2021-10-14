Son dakika haberi: Düzce'de kumar ve fuhuş operasyonu

DÜZCE (İHA) - Düzce Emniyet Müdürlüğüne bağlı Ahlak Büro Amirliğine bağlık ekipler kentte fuhuş ve kumar baskını yaptı.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda fuhuş yapıldığına yönelik yapılan ihbar üzerine Ahlak Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Yapılan çalışmalar neticesinde Orhangazi Mahallesinde bulunan ihbara konu adreste fuhuş yaptığı tespit edilen Z.Y, E.A ve B.G. isimli kişiler hakkında adli tahkikata başlatıldı.

Yine Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği görevlileri yapmış olduğu araştırma neticesinde Burhaniye Mahallesinde bulunan bir kafede kumar oynandığı tespit etti. Yapılan baskında kumar oynayan şahıslara gerekli idari para cezaları uygulanırken kumar oynandığı tespit edilen işyeri sahibi hakkında kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçundan adli işlemler başlatıldı. - DÜZCE

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