İki minibüsün çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı (2) - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İki minibüsün çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı (2)

AA - Haberler | Güncel
İki minibüsün çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı (2)

Düzce'de iki minibüsün çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

ZONGULDAK (AA) - Düzce'de iki minibüsün çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

Tayfun B. idaresindeki 81 ABZ 056 plakalı minibüs, D-655 Düzce- Zonguldak Batı Karadeniz Bağlantı yolunun Karaca Mahallesi mevkisinde önünde seyreden Düzce-Yığılca seferini yapan Ali G. yönetimindeki yolcu minibüsüne çarptı.

Kazanın ardından araçta sıkışan iki kişi, bölgeye gelen polis, itfaiye ve sağlık ekiplerince bulundukları yerden çıkarıldı.

Kazada yaralanan sürücüler ile 3 kişi, Düzce Atatürk Devlet ve Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne götürüldü. Yaralılardan Veli Cellat, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Öte yandan, kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yolun Düzce istikameti, araçların kaldırılmasının ardından ulaşıma açıldı.

İki minibüsün çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı (2)

İki minibüsün çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı (2)

İki minibüsün çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı (2)

İki minibüsün çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı (2)

İki minibüsün çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı (2)

İki minibüsün çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı (2)

İki minibüsün çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı (2)

AA - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Oğuzhan Asiltürk Engin Altay Mustafa Şentop Vladimir Putin Temel Karamollaoğlu
Magazin Alişan Gülşen Pınar Deniz
Spor Ali Koç Kim Min-jae Stefan Kuntz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Mustafa Varank Adil Karaismailoğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: İki minibüsün çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı (2) - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 07.10.2021 12:19:37. #1.12#