İki minibüsün çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı (2)

ZONGULDAK (AA) - Düzce'de iki minibüsün çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

Tayfun B. idaresindeki 81 ABZ 056 plakalı minibüs, D-655 Düzce- Zonguldak Batı Karadeniz Bağlantı yolunun Karaca Mahallesi mevkisinde önünde seyreden Düzce-Yığılca seferini yapan Ali G. yönetimindeki yolcu minibüsüne çarptı.

Kazanın ardından araçta sıkışan iki kişi, bölgeye gelen polis, itfaiye ve sağlık ekiplerince bulundukları yerden çıkarıldı.

Kazada yaralanan sürücüler ile 3 kişi, Düzce Atatürk Devlet ve Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne götürüldü. Yaralılardan Veli Cellat, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Öte yandan, kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yolun Düzce istikameti, araçların kaldırılmasının ardından ulaşıma açıldı.