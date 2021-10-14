Son dakika haberi: Dönemin Çernobil Nükleer Santrali Müdürü Bryuhanov 85 yaşında hayatını kaybetti - Haberler
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Son dakika haberi: Dönemin Çernobil Nükleer Santrali Müdürü Bryuhanov 85 yaşında hayatını kaybetti

AA / Talha Yavuz - Haberler | Güncel
Son dakika haberi: Dönemin Çernobil Nükleer Santrali Müdürü Bryuhanov 85 yaşında hayatını kaybetti

Son dakika gündem haberi: Çernobil Nükleer Santrali faciasının yaşandığı dönemde santral müdürü olan Viktor Bryuhanov, 85 yaşında yaşamını yitirdi.

Çernobil Nükleer Santrali faciasının yaşandığı dönemde santral müdürü olan Viktor Bryuhanov, 85 yaşında yaşamını yitirdi.

Santralin Facebook hesabından yapılan açıklamada, Bryuhanov'un ailesi ve arkadaşlarına başsağlığı dilendi.

Açıklamada, Bryuhanov'un 85 yaşında hayatını kaybettiği ifade edildi.

1970-1986 döneminde santralin müdürlüğü görevini yapan Bryuhanov, facia sonrasında işten çıkarılmıştı. ???????Bryuhanov, dönemin Sovyet yetkililerince 10 yıl hapisle cezalandırmış, cezasının yarısını çektikten sonra serbest bırakılmıştı.

Çernobil faciası

Ukrayna'nın başkenti Kiev'e 110 kilometre uzaklıkta bulunan Çernobil Nükleer Santrali'nde 26 Nisan 1986'da patlama meydana gelmiş ve dünyanın en büyük nükleer faciasına sahne olmuştu.

Patlamadan çıkan zehirli bulut, başta Ukrayna ve Belarus olmak üzere Rusya ve Avrupa'nın bir kısmını etkilemiş, zehirli bulutlar, ABD, Kanada ve hatta Japonya'ya bile ulaşmıştı.

AA / Talha Yavuz - Son Dakika Haberleri
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