Son dakika haberi! Doktor kızını öldüren babaya, indirimsiz ağırlaştırılmış müebbet istemi

Olay, Havran ilçesinde 27 Haziran 2019'da yaşandı. Antalya'dan annesinin yanına gitmek üzere 2 arkadaşıyla yola çıkan pratisyen hekim Gülnur Yılmaz'ın kullandığı otomobile GPS cihazı takan, İzmir'de market işleten babası Mustafa Ali Yılmaz, 3 kez otomobiliyle çarparak kızının aracını yol dışına çıkardı. Eşi, Gülden Yılmaz'ın yerini soran Mustafa Ali Yılmaz, cevap alamaması üzerine kızına 5 el ateş etti. Sonra arkadaşlarından da eşinin yerini öğrenemeyen Mustafa Ali Yılmaz, kızının kafa bölgesine 15 el daha ateş etti. Vücuduna 20 kurşun isabet eden Gülnur Yılmaz, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Duruşma sonrası açıklama yapan saldırıda ölen doktorun annesi Gülden Yılmaz'ın avukatı Berna Menteş, "Duruşmanın bugün 6'ncı celsesiydi. Savcılık mütalaa verdi. Sanık hakkında yakın akrabayı canavarca hisle tasarlayarak kasten öldürmek suçundan cezalandırılmasını talep etti. Savcı, mahkeme heyetinden herhangi bir indirim uygulanmamasını da talep etti. Karşı taraf savunma yapmak için süre istedi. Bir sonraki duruşmada kararın çıkmasını bekliyoruz. Sanığın yapılan muayenesinde herhangi bir akli hastalığı bulunmadığı ve akli dengesinin yerinde olduğu yönünde bir rapor gelmişti. Herhangi bir itirazda bulunmadan 'kabul etmiyoruz' dediler. Yeniden bir rapor talebine bulunulmadı. Mahkeme de bu şekilde raporu geçerli saydı" diye konuştu. Duruşma, 16 Aralık'a ertelendi.