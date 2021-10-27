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Son dakika haber... Diyarbakır'da MİT ve Emniyet'ten terör operasyon

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Son dakika haber... Diyarbakır'da MİT ve Emniyet'ten terör operasyon

Son dakika haber... Diyarbakır'da Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve İl Emniyet Müdürlüğü terör örgütü PKK üyelerine sahte pasaport temin eden şebekeye operasyon düzenledi.

DİYARBAKIR (İHA) - Diyarbakır'da Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve İl Emniyet Müdürlüğü terör örgütü Pkk üyelerine sahte pasaport temin eden şebekeye operasyon düzenledi. Operasyonda 8 kişi gözaltına alınırken, 6'sı tutuklandı, 2 kişi ise serbest bırakıldı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü terör soruşturması kapsamında MİT ve Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü, terör örgütü PKK'ya yönelik önemli bir operasyonu ortaklaşa düzenledi.

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Soruşturma kapsamında 8 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Karar ile birlikte Diyarbakır ve İstanbul polisi harekete geçti. 13 farklı adrese eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonda terör örgütü PKK üyelerine sahte pasaport temin eden 8 şüpheli şahıs adreslerinde kıs kıvrak yakalanarak gözaltına aldı.

6 KİŞİ TUTUKLANDI

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda dijital veriler, örgütsel doküman, 1 adet tabanca ve tabancaya ait mermi ele geçirildi. İstanbul'dan Diyarbakır'a getirilen şüpheli şahıslar emniyette sorguya alındı. Şüpheli şahısların emniyetteki işlemlerinin arıdan adliyeye sevk edildi. 6 şüpheli tutuklandı, 2 kişi ise serbest bırakıldı.

(Sedat Irmak/İHA)

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