Son dakika haberi! Diyarbakır'da jandarma, yoğurt kabına gizlenmiş 400 gram esrar yakaladı - Haberler
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Son dakika haberi! Diyarbakır'da jandarma, yoğurt kabına gizlenmiş 400 gram esrar yakaladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberi! Diyarbakır'da jandarma, yoğurt kabına gizlenmiş 400 gram esrar yakaladı

Son dakika 3. sayfa haberine göre Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Sur İlçesi Mermer Jandarma Karakol Komutanlığı önündeki Yol Kontrol ve Arama Noktasında yapılan uygulamada yoğurt kabı içerisinde gizlenmiş 400 gram toz esrar ele geçirdi.

SUR, DİYARBAKIR (İHA) - Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Sur İlçesi Mermer Jandarma Karakol Komutanlığı önündeki Yol Kontrol ve Arama Noktasında yapılan uygulamada yoğurt kabı içerisinde gizlenmiş 400 gram toz esrar ele geçirdi. Olayla ilgili gözaltına alınan 1 kişi tutuklanarak cezaevine konuldu.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı tarafından Sur İlçesi Mermer Jandarma Karakol Komutanlığı önündeki Yol Kontrol ve Arama Noktasında yol kontrol ve araması esnasında, Diyarbakır istikametinde seyir halinde bulunan dur durulan bir araç içerisinde bulunan kişiler

kimlik kontrolünde, tedirgin hareketlerinden şüphelenilmesi üzerine A.Y. isimli şahsın yanında bulunan yoğurt kovası kontrol edildiğinde içerisinde bulunan peynirin alt kısmına gizlenmiş vaziyette toplam 400 gram toz esrar maddesi ele geçirdi.

Olayla ilgili olarak, ele geçirilen uyuşturucu madde jandarma ekipleri tarafından muhafaza altına alınırken, şüpheli A.Y. çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine konuldu.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, "Halkımızın huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik yürütülen adli ve mülki görevlere artan bir azim ve kararlılıkla aralıksız olarak devam edilmektedir" denildi. - DİYARBAKIR

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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